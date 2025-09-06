وفد إدارة سوران المستقلة يزور شمال كوردستان لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنشيط السياحة

منذ 16 ساعة

أربيل (كوردستان24)- زار وفد من إدارة سوران المستقلة شمال كوردستان(تركيا)، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنشيط حركة السياحة بين الجانبين.

الوفد كان برئاسة هلكورد شيخ نجيب، المشرف على إدارة سوران المستقلة، وضمّ إلى جانبه قائمقامي ميركسور، ديانا، جومان، إضافة إلى المدير العام للبلديات وجميع مديري الدوائر والمؤسسات.

الوفد استهل زيارته من جولميرك (هكاري) حيث عقد سلسلة اجتماعات مع قائمقامي روباروك وشمدينان، وكذلك مع والي جولميرك. ثم انتقل إلى ولاية وان حيث أجرى مباحثات رسمية مع المسؤولين هناك.

واستمرت الزيارة خمسة أيام شهدت خلالها اللقاءات نجاحاً ملحوظاً في فتح قنوات للتعاون الثنائي. وفي ختامها عاد الوفد إلى إقليم كوردستان.

سنار صالح – كوردستان24

جولميرك – وان