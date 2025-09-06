إيران تغلق مياه نهر زاب الصغير وتحرم مدينة قلادزة من المياه

منذ 14 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24، أراس أمين أن إيران أغلقت مجرى نهر الزاب الصغير بالكامل، ما أدى إلى توقف مشروع مياه “خاص” الذي يزوّد قضاء قلادزة بمياه الشرب.

وأوضح أن مديرية مياه قلادزة تبذل جهوداً عاجلة لمعالجة الأزمة، لكنها غير متأكدة من قدرتها على تأمين احتياجات المنطقة من مياه الشرب.

يُذكر أنه نتيجة توقف مشروع مياه "خاص"، انقطع توزيع مياه الشرب عن أحياء قلادزة منذ مدة، الأمر الذي تسبب بمعاناة للأهالي وسكان المنطقة.

من جانبه، قال ، مدير مياه قلادزة مارف محمود لكوردستان24: إن إيران شيّدت في عام 2017 سداً على نهر الزاب الصغير في منطقة كولسه الواقعة ضمن حدود مدينة سردشت في شرق كوردستان، من أجل معالجة أزمة الكهرباء الداخلية وأقامت على السد مشروعاً كهرومائياً بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ميغاواط.

وأضاف أن إيران بدأت باستخدام المشروع حالياً لتغطية احتياجاتها الداخلية من الكهرباء، ولهذا السبب أغلقت مجرى النهر بالكامل.

وأشار إلى أن إيران تفتح مجرى مياهها كل عام خلال هذا الموسم، إلا أنها هذا العام، ولا سيما بعد حربها التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، واجهت أزمة في إنتاج الكهرباء، ما دفعها إلى إيقاف مياه الزاب الصغير والاستفادة منها في تشغيل مشروعها الكهرومائي.

وأكد مدير مياه قلادزة أنهم يحاولون إيجاد حلول مؤقتة للأزمة من خلال إنشاء حواجز على بعض مصادر المياه الداخلية المتاحة، بهدف تحويل جزء من تلك المياه إلى مشروع “خاص” لتغذية قلادزة، لكنه شدّد على أنهم غير متأكدين مما إذا كان هذا الحجم من المياه سيكفي لتأمين مياه الشرب للأهالي أم لا.