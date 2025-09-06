القائد الجديد للقيادة المركزية للجيش الأميركي يجري أول زيارة لإسرائيل

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي أن القائد الجديد للقيادة المركزية للجيش الأميركي الأميرال براد كوبر اختتم السبت زيارته الأولى لإسرائيل إثر توليه منصبه.

وقال الجيش في بيان إن "الزيارة ركزت على التعاون العملياتي بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الأميركي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي في الساحات القريبة والبعيدة، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات في المنطقة".

تم تعيين كوبر في أوائل آب/أغسطس ليقود القيادة المركزية للجيش الأميركي التي تغطي منطقة الشرق الأوسط.

AFP