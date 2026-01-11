300 ألف طن سنوياً.. دجاج الإقليم في طريقه إلى مائدة العراقيين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، فراس صديق، أن الدجاج الحي من الإقليم سيتم تصديره قريباً بشكل رسمي إلى مدن وسط العراق وجنوبه.

مؤكداً أن هذه الخطوة لن تتسبب في ارتفاع الأسعار داخل الإقليم.

وقال صديق، لكوردستان 24، "في الوقت الحالي والسابق، كان الدجاج الحي يُصدر من الإقليم إلى وسط وجنوب العراق بشكل غير رسمي، حيث تُجبى مبالغ مالية من التجار عند السيطرات. لكننا نعمل الآن مع الحكومة الاتحادية لترسيم هذه العملية، وسيتم تنفيذ ذلك قريباً".

وأشار صديق إلى أن الحكومة الاتحادية قررت حظر استيراد الدجاج المجمد من الخارج اعتباراً من 15 كانون الثاني، لذا فمن المتوقع جداً أن يبدأ تصدير الدجاج الحي من الإقليم بعد هذا التاريخ لسد حاجة السوق في المحافظات العراقية الأخرى.

وحول المخاوف من ارتفاع الأسعار محلياً، أوضح مدير الثروة الحيوانية: ينتج إقليم كوردستان سنوياً حوالي 300 ألف طن من لحم الدجاج، في حين تبلغ الحاجة المحلية نحو 150 ألف طن فقط. لذلك، سيتم تصدير الكميات الفائضة عن الحاجة، وهذا الإجراء سيمنع حدوث تذبذب أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

أرقام وإحصائيات قطاع الدواجن في الإقليم:

بحسب بيانات وزارة الزراعة، يمتلك إقليم كوردستان بنية تحتية قوية في هذا القطاع تتمثل في:

* عدد الحقول: 2005 حقول دواجن مرخصة.

* الإنتاج السنوي: تربية أكثر من 105 ملايين دجاجة سنوياً.

* إجمالي الإنتاج: قرابة 300 ألف طن من اللحم سنوياً.

* الفائض: حوالي 150 ألف طن سنوياً (ضعف احتياج السوق المحلي).