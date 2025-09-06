فؤاد حسين: أربيل وبغداد ستتوصلان إلى اتفاق قريباً

منذ 14 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، للصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة في بغداد، بأن المباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الإيرادات غير النفطية أحرزت تقدمًا ملحوظًا.

وقال حسين: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، لأنه لم تكن هناك أي مشاكل بين شركات النفط وحكومة الإقليم، أو بين الشركات والحكومة الاتحادية، أي أن جميع الأطراف اتفقت على معالجة الموضوع".

وأضاف الوزير: نأمل أن تُكمل اللجان عملها بحلول يوم الاثنين، بحيث تُرفع التقارير إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار إيجابي بشأنها.

وأشار إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق حول الإيرادات غير النفطية جاء بعد العودة إلى الأطر القانونية المعمول بها، ما يعكس الالتزام بالقوانين والأنظمة.