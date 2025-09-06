محافظ البصرة: اللسان الملحي يتمدد إلى مناطق جديدة والحكومة المحلية تسرّع الحلول

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، عن وصول أزمة اللسان الملحي إلى مناطق لم تكن متأثرة في السابق، مؤكداً أن الحكومة المحلية تبذل جهوداً عاجلة لضمان استمرار إيصال المياه الصالحة للاستخدام إلى المواطنين.

وقال العيداني في تصريح صحفي، إن بعض الأطراف تحاول استغلال الأزمة لأغراض سياسية أو انتخابية، إلا أن القرارات والإجراءات المتخذة "ستبقى مرتبطة بمصلحة المواطنين فقط".

مشاريع منجزة ومعالجات جارية

وأشار المحافظ إلى إنجاز مشاريع حيوية في مجال المياه، أبرزها محطة تحلية الهارثة الممولة بالقرض الياباني بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 75 ألف طن يومياً، فضلاً عن استكمال شبكات المياه والخطوط الناقلة ومحطات الضخ.

وأضاف أن محطة أم قصر ومحطة وقناة الهدامة تسهمان حالياً في تغطية جزء كبير من احتياجات قضاء شط العرب، فيما تمت إحالة مشروع تحلية مياه البحر إلى التعاقد بعد استكمال إجراءاته بقرار من مجلس الوزراء.

مقترحات جديدة لمواجهة الأزمة

وبيّن العيداني أن من بين المقترحات المطروحة إنشاء حاجز مائي عند جزيرة السندباد لقطع اللسان الملحي وتحويل المياه العذبة إلى شط العرب ومناطق أبي الخصيب والفاو، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.

حلول آنية واستراتيجية

وختم المحافظ بالقول إن الحكومة المحلية تعمل على حلول آنية واستراتيجية في آن واحد، من أجل إنهاء الأزمة بشكل جذري، مع التأكيد على منع أي محاولات لاستغلالها سياسياً أو انتخابياً على حساب معاناة المواطنين.