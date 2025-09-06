تحوّلٌ بيئي وخدمي في السليمانية مع دخول "روناكي" حيّز التنفيذ

منذ 17 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تخلصت مدينة السليمانية من ضوضاء المولدات والتلوث البيئي، بعد دخول مشروع "روناكي" حيز التنفيذ، الذي وفر الكهرباء على مدار 24 ساعة في عدد من أحياء المدينة، مع تسجيل انخفاض في استهلاك الطاقة بنسبة 25%.

ففي الأسبوع الماضي، شملت خدمات المشروع أحياء وسط السليمانية، وقەرەداخ، وعەربەت، وبرزنجە، لتصبح هذه المناطق مغطاة بالتيار الكهربائي بشكل مستمر لأول مرة منذ سنوات.

ريباز عمر، جزار من سكان المدينة، أوضح لكوردستان24 أنه كان مضطراً سابقاً إلى الاعتماد على ثلاثة مصادر للكهرباء لضمان تشغيل محله طوال اليوم، شملت خطين وطنيين ومولداً خاصاً، وهو ما كان يضاعف قيمة الفواتير الشهرية ويضيف إليها ضجيج المولدات.

وقال: كنا نخسر اللحوم في بعض الأحيان بسبب توقف الثلاجات عند تبديل خطوط الكهرباء، لكن مع الكهرباء المستمرة على مدار الساعة انتهت هذه المشاكل ونحن راضون جداً عن المشروع.

من جانبه، أكد المواطن أحمد فقي أن ترشيد الاستهلاك المنزلي يسهم في تقليل قيمة الفواتير، مضيفاً أن توقف المولدات الخاصة انعكس بشكل إيجابي على البيئة، حيث أصبحت المدينة أكثر هدوءاً ونظافة.

وكانت المرحلة الأولى من مشروع "روناكي" قد انطلقت في السادس من آذار/مارس 2025 بالسليمانية، ضمن خطة أوسع أطلقتها حكومة إقليم كوردستان لتوفير الكهرباء بشكل متواصل في عموم مدن الإقليم بحلول نهاية عام 2026.