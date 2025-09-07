أربيل تحتضن المعرض الدولي السادس للاستثمار العقاري بمشاركة 16 دولة

منذ 16 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، بەرگەشت آكريي، اليوم الأحد، 7 أيلول 2025، في تصريح لكوردستان24، أنّ المعرض الدولي السادس للاستثمار العقاري سيُقام بين 9 و12 أيلول 2025. ويُعد هذا المعرض واحدًا من أكبر المعارض في العراق في مجال الاستثمار العقاري.

وبحسب تصريح آكريي، فإن نحو 280 شركة محلية وأجنبية قادمة من 16 دولة ستشارك في المعرض.

وتشمل الدول المشاركة: تركيا، إيران، سلطنة عُمان، الإمارات، اليونان، قطر، لبنان، ألمانيا، السعودية، الصين، إيطاليا وإسبانيا.

وسيفتح المعرض أبوابه على مدى أربعة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وأشار المتحدث باسم هيئة الاستثمار إلى أنّ هذا المعرض سيوفر فرصة مهمة للشركات المحلية والأجنبية من أجل توقيع مذكرات تفاهم وعقود شراكة.

كما يمنح المعرض فرصة للشركات العارضة لمشاريعها كي يتمكن المواطنون من شراء وحدات سكنية فيها.

وأكد آكريي أنّ من الشروط الأساسية لهيئة الاستثمار في المشاريع الاستثمارية بشكل عام هو تخصيص 75% من فرص العمل للمواطنين المحليين.

كما توفّر هذه المعارض فرصة للباحثين عن عمل لتقديم سيرهم الذاتية إلى الشركات المشاركة والحصول على فرص وظيفية.