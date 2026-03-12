العراق يعلن "خطة طوارئ" لتصدير النفط عبر مسارات بديلة لمواجهة أزمة مضيق هرمز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الخميس 12 آذار 2026، عن وضع خطة "تكتيكية محكمة" لإدارة المرحلة الحالية وتجاوز التحديات التي فرضتها الأوضاع الراهنة في مضيق هرمز، مؤكداً توجه الوزارة نحو إيجاد بدائل عاجلة لضمان استمرار تدفق الصادرات النفطية.

وأوضح عبد الغني أن قطاع النفط يمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي بنسبة تساهم بـ 90% من إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت قراراً بالاستمرار في إنتاج النفط الخام بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً. كما طمأن الشارع العراقي بتوفر انسيابية كاملة في عمليات الإنتاج وتأمين كافة المشتقات النفطية والغاز السائل لسد الاحتياجات المحلية، مؤكداً أن المصافي تعمل حالياً بكامل طاقتها التصميمية.

وفيما يخص ملف التصدير، كشف الوزير عن توقف عمليات التصدير من المنافذ الجنوبية، مما استدعى تفعيل خطط بديلة، من أبرزها:

خط جيهان التركي: أشار عبد الغني إلى قرب التوقيع على اتفاقية رسمية لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي.

النقل البري: أعلن الوزير عن تفعيل خطة لنقل 200 ألف برميل يومياً عبر صهاريج النقل البري، متجهة نحو تركيا وسوريا والأردن.

وشدد وزير النفط على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الوزارة لإدارة الأزمة الحالية، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها مضيق هرمز، لضمان استقرار الموارد المالية للبلاد وتلبية المتطلبات الاستراتيجية.