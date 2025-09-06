الصين تنتقد عبور سفينتين حربيتين أسترالية وكندية مضيق تايوان

منذ 12 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الصين السبت أن جيشها يراقب مرور سفينتين حربيتين أسترالية وكندية عبر مضيق تايوان، منتقدة وجودها في الممر المائي الحساس ومعتبرة ذلك "سببا للمتاعب".

تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتؤكد سيادتها القانونية على الممر المائي الذي يفصل الجزيرة ذات الحكم الذاتي عن البر الصيني.

وصرح الكولونيل شي يي المتحدث باسم القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني "في السادس من أيلول/سبتمبر، عبرت الفرقاطة الكندية كيبيك والمدمرة الأسترالية بريزبين مضيق تايوان، مما تسبب في متاعب واستفزاز".

وأضاف شي في بيان "نظّم جيش التحرير الشعبي الصيني قواته البحرية والجوية لمراقبة جميع عمليات عبورهما والإشراف عليها، والاستجابة للوضع والتعامل معه بفعالية".

وتابع أن "أفعال كندا وأستراليا تنطوي على إشارات خاطئة وتزيد من المخاطر الأمنية".

وأكد بقاء "القوات (الصينية) في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات، والحفاظ بحزم على السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار الإقليميين".

ولم تستبعد الصين اللجوء للقوة للسيطرة على تايوان الديموقراطية.

وكثّفت بكين نشر طائراتها المقاتلة وسفنها الحربية حول تايوان في السنوات الأخيرة للتأكيد على مطلبها بالسيادة على الجزيرة، وهو ما ترفضه تايبيه.

وترسل الولايات المتحدة سفنها بشكل متكرر عبر مضيق تايوان، وعزز العديد من حلفائها الغربيين وجودهم من خلال عبور منتظم، وإن بوتيرة أقل.

وفي حزيران/يونيو انتقدت الصين المملكة المتحدة لإرسالها سفينة دورية بحرية عبر الممر المائي، معتبرة أن ذلك "يقوّض السلام والاستقرار".

AFP