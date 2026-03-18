غارة إسرائيلية تدمر مبنى في وسط بيروت

أربيل (كوردستان24)- دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنىً شاهقاً في وسط بيروت صباح الأربعاء، في منطقة قريبة من مقر الحكومة اللبنانية.

قبل الهجوم بنحو ساعة ونصف، نشر المتحدث العسكري الإسرائيلي باللغة العربية خريطة تحدد موقع المبنى، وأمر السكان المجاورين بإخلاء المنطقة فوراً، محذراً من أن حزب الله يستخدم المبنى وأن الجيش سيستهدفه.

في الساعات التي تلت الغارة، سارع رجال الإنقاذ إلى إزالة كومة كبيرة من الأنقاض والمعادن الملتوية التي كانت تشغل موقع المبنى، حيث قاموا بالحفر بين الأنقاض وإخماد الحرائق.

وقد كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان في الأيام الأخيرة، وأصدرت أوامر إخلاء واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. نزح أكثر من مليون شخص منذ بدء الصراع الأخير، وتنام العديد من العائلات في العراء أو في مساكن مؤقتة في شوارع بيروت.



المصدر: الوکالات