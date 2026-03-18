الداخلية الاتحادية تصدر توجيهات أمنية مشددة وتمنع نشر صور وفيديوهات المواقع المستهدفة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم، بياناً هاماً وجهته إلى وسائل الإعلام كافة والمواطنين، أكدت فيه أن أمن العراق مسؤولية تضامنية، مشددة على أن الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لردع العابثين وتعزيز الاستقرار في البلاد.

ودعت الوزارة في بيانها المؤسسات الإعلامية والمواطنين إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع الأحداث الراهنة، معلنة عن مجموعة من التعليمات الصارمة، أبرزها:

1. حظر النشر الإلكتروني: يمنع منعاً باتاً نشر أو تداول مقاطع الفيديو وصور المواقع المستهدفة على منصات التواصل الاجتماعي، لتجنب كشف مواقع حيوية قد تستفيد منها الجهات المعادية.

2. السلامة العامة: أهابت الوزارة بالمواطنين عدم الاقتراب من أماكن الحوادث، حفاظاً على سلامتهم وإتاحة المجال للأجهزة المختصة للقيام بمهامها.

3. المسؤولية الإعلامية: دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والامتناع عن ذكر الإحداثيات أو المواقع التفصيلية للأحداث، محذرة من أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية المشددة.

4. التعاون الشعبي: حثت الوزارة المواطنين على التبليغ عن أي منشورات أو مقاطع تخالف هذه التعليمات عبر الخط الساخن (911)، مؤكدة ضمان سرية هوية المتصل.

وفي سياق إجراءات الردع، أعلنت الوزارة أن مديرية مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبالتنسيق مع القضاء، بدأت بمتابعة المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن "العراق يستحق أن نعمل لأجله"، داعية الله أن يحفظ أمن البلاد واستقرارها.