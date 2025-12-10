مقتل 12 شخصا بحريق في مبنى سكني في جنوب الصين

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أسفر حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة شانتو في مقاطعة غوانغدونغ جنوب صين عن مقتل 12 شخصا، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية الأربعاء عن السلطات المحلية.

واندلع الحريق مساء الثلاثاء في المبنى المكون من أربعة طوابق، ويجري تحقيق لتحديد أسباب الحادثة وفقا لوكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا).

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "بكين نيوز" الرسمية على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي حريقا قويا في الطابق الأرضي من مبنى ودخانا رماديا كثيفا يتصاعد من نوافذ الطوابق العليا، فيما ينشط عناصر إطفاء لإنقاذ السكان.

وكشفت أولى التحقيقات أن الحريق طال حوالى 150 ألف متر مربع.

ووقعت الكارثة بعد حريق اجتاح مجمعا سكنيا في هونغ كونغ الشهر الماضي موقعا 160 قتيلا.

وتشهد الصين بانتظام حرائق.

وقضى عشرون شخصا في مطلع نيسان/أبريل في حريق اندلع في دار للمسنين في شمال الصين.

وفي كانون الثاني/يناير، أسفر حريق في سوق للخضار في جاغجياكو شمال غرب بكين عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين.

AFP