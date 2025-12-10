الأنواء الجوية في إقليم كوردستان تحذر المواطنين من استمرار موجة هطول الأمطار

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نقل مراسل كوردستان24، آخر إحصائيات الأضرار الناجمة عن الفيضانات في چمچمال، ووفقاً للمعلومات، فقد غمرت المياه حوالي 500 منزل نجم عنها أضرار كبيرة.

إلى جانب الخسائر البشرية، لحقت أضرار كبيرة بالبنية التحتية للمدينة؛ حيث تضررت العديد من الورش والمحلات التجارية، وشبكات الكهرباء، وخطوط الإنترنت، وعدد من المباني الحكومية.

وخلال ثلاث ساعات فقط، هطل حوالي 80 ملم من الأمطار في چمچمال. جراء تأثير العاصفة المطرية "سوبر سيل" التي ضربت المنطقة.

أما عن أسباب حدوث الفيضانات، فتشير المعلومات إلى أن سداً في منطقة "باني مقان" قد انهار. وبسبب قيام بعض المواطنين بإنشاء بساتين بالقرب من السد والتلاعب بمسار المياه نحو بساتينهم، فقد تغير اتجاه المياه المنحدرة من السد نحو المدينة، مما أدى إلى حدوث هذا الفيضان الكبير. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحادث في چمچمال.

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، ستستمر موجة الأمطار التي بدأت منذ الليلة الماضية. وقد صدر تحذير من أن اليوم ستصل العاصفة "سوبر سيل" إلى وسط السليمانية وقره داغ ودربندخان، وهناك احتمال لتشكل السيول في تلك المناطق. ومن أجل سلامة المواطنين، تم الإعلان عن إخلاء جزء كبير من تلك المناطق.

وقد تقرر أن تقوم الفرق اليوم بزيارة الأحياء لتقييم حجم الأضرار بهدف إعادة المواطنين إلى منازلهم بأمان. كذلك، في المرحلة الأولى، سيتم اليوم إيصال المساعدات العاجلة إلى العائلات المتضررة.