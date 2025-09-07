حصيلة جديدة لضحايا هجوم السويداء: 2026 قتيلاً بينهم 5 مفقودين و7 أعدموا ميدانيًا

منذ 21 ساعة

أربيل (كوردستان24)- عُثر على جثامين خمسة أشخاص في مشافي المواساة والمجتهد، فقدوا منذ تاريخ 16 تموز، خلال الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة السويداء

في السياق، عثر على جثامين 7 أشخاص بينهم سيدة أُعدموا ميدانيًا، أُعدموا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية أثناء الهجوم على مدينة السويداء بتاريخ 13 تموز الفائت.

وفي سياق أوسع، بلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ صباح الأحد 13 تموز نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي، إلى 2026 قتيلاً، موزعين على النحو التالي:

-730 من أبناء محافظة السويداء، غالبيتهم الساحقة من أبناء الطائفة الدرزية، بينهم 162 مدنياً (منهم 21 طفلاً و51سيدة)، و 5 منهم عثرعليهم في مشفى المجتهد،و 12 مدنيين آخرين من غير أبناء الطائفة الدرزية بينهم 6 نساء

-477 من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام، بينهم 40 من أبناء العشائر البدوية ومسلح لبناني الجنسية

-15من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

-3 أشخاص، بينهم سيدة واثنان مجهولو الهوية، قتلوا جراء قصف الطيران الإسرائيلي مبنى وزارة الدفاع

-2 إعلاميين قتلوا خلال الاشتباكات في السويداء

-796 شخصا من المواطنين الدروز، بينهم 73 امرأة و 15 طفل ومسن، ومن ضمن الحصيلة 20 من الكادر الطبي في المستشفى الوطني بالسويداء أيضا، أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية

-3 من أبناء عشائر البدو، بينهم سيدة وطفل، أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز.

ومع تواصل عمليات البحث والاستقصاء، لا تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل وجود مفقودين إبان الأحداث ذاتها لم يُعرف مصيرهم بعد.

ويستمر المرصد السوري لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق ونشر الانتهاكات التي تطال المدنيين والقطاعات الحيوية في سوريا، مؤكداً التزامه بالكشف عن الحقيقة ونشرها للرأي العام المحلي والدولي، في سبيل دعم جهود حماية المدنيين وفضح الجرائم المرتكبة بحقهم من أجل العمل على إيقافها.

المصدر.. المرصد السوري لحقوق الإنسان