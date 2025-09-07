النجف.. حادث انهيار مطعم يكشف ضعف إجراءات السلامة في مواقع العمل

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت محافظة النجف، اليوم، حادث انهيار مطعم شعبي في شارع أبو صخير، أحد أكثر شوارع المدينة حيوية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي ودفع فرق الدفاع المدني إلى استنفار واسع للوصول إلى الموقع والبحث عن عمال داخل المبنى المنهار.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني في محافظة النجف، علي تويج، إن فرق الإنقاذ هرعت فور تلقي البلاغ إلى مكان الحادث، وتمكنت من انتشال أحد العمال المصابين من تحت الركام ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تواصلت عمليات البحث لأكثر من ساعتين. وأكد أن الحادث لم يسفر عن وفيات إضافية.

وبحسب تويج، فإن التحقيقات الأولية أرجعت الانهيار إلى أعمال صيانة داخل المطعم، مشيرًا إلى أن ضعف التزام أصحاب المشاريع بإجراءات السلامة يُعد من أبرز مسببات مثل هذه الحوادث.

دعوة للتشديد على السلامة

وأكد تويج أن مديرية الدفاع المدني تعمل على إلزام أصحاب المشاريع في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية، بتطبيق معايير السلامة المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني رقم (46 لسنة 2013)، محذرًا من أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية صارمة.

وأضاف أن الالتزام بهذه التعليمات يتطلب تعاونًا أكبر من المواطنين وأصحاب المشاريع لتجنب كوارث مشابهة، لافتًا إلى أن بعض الأبنية المنفذة بطرق غير هندسية صحيحة أو باستخدام مواد رديئة تصبح عرضة للانهيار عند إجراء أي صيانة أو تعديل إنشائي.

الحادث الذي شهدته النجف اليوم يعكس الحاجة الملحة إلى تشديد الرقابة على إجراءات السلامة في أماكن العمل والمطاعم والمشاريع التجارية، لتفادي تكرار مآسٍ مشابهة قد تودي بحياة الأبرياء.

تقریر: معتز العبودي – كوردستان24 - النجف