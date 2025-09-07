المالية النيابية تستدعي وزراء ومسؤولين على خلفية تأخر رواتب المتقاعدين

منذ 10 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قررت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، على خلفية تأخر صرف رواتب المتقاعدين، استدعاء وزيرة المالية طيف سامي، ووزير التخطيط محمد تميم، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، للحضور إلى البرلمان.

وقال عضو اللجنة المالية، خليل غازي، في تصريح لـ كوردستان24، اليوم الأحد، إن "الاستدعاء أُرسل رسمياً إلى الأطراف الثلاثة، ومن المرجح عقد الاجتماع هذا الأسبوع داخل اللجنة المالية في مجلس النواب".

وكانت رواتب المتقاعدين في العراق قد تأخرت هذا الشهر لمدة أسبوع، ما أثار استياءً واسعاً بين المواطنين.

وكانت وزارة المالية الاتحادية أوضحت في بيان، أن سبب التأخير يعود إلى "مشكلات تقنية مرتبطة بتحويل الأموال"، مؤكدة أن المسألة لا تتعلق بعدم توفر السيولة النقدية، مشددة على أن الأموال المرصودة للرواتب متوفرة وفق الجداول المعتمدة في الموازنة.

من جانبها، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن قرار تجميد "صندوق التقاعد" جاء استناداً إلى قرار "هيئة التقاعد الوطنية"، بسبب غياب تعليمات نافذة تنظم عمل الهيئة.

وأضافت أن وزارة المالية أعدت مسودة تعليمات جديدة خاصة بعمل الهيئة، تنص على أن صندوق التقاعد يعدّ أحد مكوناتها، وبالتالي يتعين تجميده لحين صدور التعليمات الجديدة.

وأكدت الأمانة العامة أن القرار أُحيل من الحكومة إلى المراجعة القانونية وأُعيد إليها ضمن الأطر الدستورية والقانونية، على أن يُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء للتصويت.