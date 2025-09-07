واشنطن مستعدة لتشديد الضغط على موسكو بالتعاون مع الأوروبيين

منذ 10 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، أن واشنطن مستعدة "لتشديد الضغط" على روسيا، داعيا أوروبا إلى التحرك أيضا لإجبار موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

جاءت هذه التصريحات بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا ليلا بأكبر موجة من الطائرات المسيّرة والصواريخ منذ بدء الغزو قبل أكثر من ثلاث سنوات، رغم جهود الرئيس دونالد ترامب لوقف القتال.

وقال بيسنت إن ترامب ونائبه جاي دي فانس أجريا "مكالمة بناءة للغاية" الجمعة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تحدث إليها هو أيضا.

وأضاف بيسنت في مقابلة مع برنامج "ميت ذي برس" على قناة إن بي سي "نتحدث عما يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فعله معا. ونحن مستعدون لزيادة الضغط على روسيا".

غير أنه استدرك قائلا "لكننا نحتاج إلى أن يتبعنا شركاؤنا الأوروبيون".

وهدد ترامب بمعاقبة الدول التي تشتري النفط الروسي، سعيا لقطع مصدر تمويل رئيسي للحرب، لكنه حتى الآن لم يفرض سوى "عقوبات ثانوية" على الهند.

واعتبر بيسنت أنه "إذا فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات والتعرفات الجمركية الثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، فسينهار الاقتصاد الروسي تماما. وهذا سيدفع الرئيس (فلاديمير) بوتين إلى طاولة المفاوضات".