تحالف أوبك بلاس يقرّ زيادة إضافية لإنتاج النفط

منذ 12 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن تحالف أوبك بلاس، اليوم الأحد، زيادة إضافية لحصصه الإنتاجية، استمراراً لاستراتيجيته الرامية لاستعادة حصته السوقية والتي بدأت في نيسان/أبريل.

وأفاد بيان صادر عن أوبك بلاس، بأنّ وزراء الطاقة الذين يمثلون أعضاء التحالف الثمانية قرروا زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2025 مقارنة بالمستوى المطلوب في أيلول/ستبمبر.

ومنذ نيسان/أبريل، باتت مجموعة أوبك بلاس التي تضم "منظمة البلدان المصدّرة للنفط" (أوبك) والدول الحليفة لها، تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج لرفع الأسعار.

وبذلك، تبدأ السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان وعمان والجزائر، التي زادت إنتاجها بحوالى 2,2 مليون برميل يومياً، دورة جديدة من زيادة الإنتاج قد تشهد ضخ ما يصل إلى 1,65 مليون برميل يومياً.

وأشار البيان إلى أنّه "يمكن العودة الى الإنتاج البالغ 1,65 مليون برميل يومياً بشكل جزئي أو كلي، وعلى مراحل، بحسب تطوّر ظروف السوق".

ومع انخفاض الطلب على النفط في النصف الرابع من العام تقليدياً، رأى محللون أنّ أوبك بلاس قد يتجه إلى الإبقاء على مستوى الإنتاج في تشرين الأول/أكتوبر لتجنّب إغراق السوق، وبالتالي لتفادي انهيار الأسعار.