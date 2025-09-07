توتر داخل مجلس محافظة النجف بعد تسريب جلسة سرية حول أزمة المياه

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أثار تسريب مقطع مصوّر من جلسة تداولية سرية في مجلس محافظة النجف، جدلاً بين رئيس المجلس ونائبه، حول قضية المياه الصالحة للشرب.

وقال رئيس مجلس محافظة النجف، حسين العيساوي، في تصريح، إن الجلسة عُقدت في مكتبه الخاص بحضور مديري دوائر الصحة، الماء، الموارد المائية، الزراعة، حقوق الإنسان، والبيئة، لمناقشة واقع المياه وسلامتها والإجراءات المطلوبة لتحسين هذا القطاع الحيوي.

وأكد العيساوي أن الجلسة كانت بعيدة عن الإعلام والتصوير، بهدف خلق بيئة حوار شفافة وصريحة، بعيداً عن الضغوط والمجاملات الإعلامية، مشيراً إلى أنه تم التوضيح للحضور بأن الجلسة تداولية وغير رسمية.

وأوضح العيساوي أنه تفاجأ بتسجيل نائب رئيس المجلس، الدكتور غيث شبع، لكلامه سراً دون علم المجلس أو موافقته، رغم الطلب بإيقاف التصوير، وأن المقطع نُشر لاحقاً عبر صفحات إعلامية، دون أن يعكس الصورة الكاملة لما دار في الجلسة.

وشدد على أن المجلس يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وسيواصل متابعة ملف المياه بكل مهنية ومسؤولية.

من جانبه، رد نائب رئيس المجلس، الدكتور غيث شبع، مؤكّداً أن تصوير الجلسة لم يكن مخالفاً، حيث شهدت الجلسة وجود أكثر من أربعة مصورين.

وقال إن التركيز على قضية التصوير يغيّب الهدف الأساسي من الاجتماع، وهو مناقشة أزمة المياه التي يعاني منها أبناء النجف.

وأضاف شبع أن الصفحة الرسمية للمجلس من المفترض أن تمثل جميع الأعضاء، وليس منصة لتوجيه الاتهامات أو تصفية الحسابات الإعلامية.

كما دعا إلى العمل بروح الفريق الواحد وتركيز الجهود على خدمة المواطنين بعيداً عن الاصطفافات الشخصية.