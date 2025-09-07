ستيف لوتس: الشركات الأمريكية مستعدة لدعم تنويع الاقتصاد في كوردستان

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ستيف لوتس، أن رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يسعى إلى تنويع الاقتصاد في كوردستان، مؤكداً أن الشركات الأمريكية على استعداد للتعاون في هذا المجال.

ويزور أربيل حالياً وفد من غرفة التجارة الأمريكية، يضم أكثر من 30 شركة، بهدف الاستثمار في مختلف القطاعات داخل إقليم كوردستان.

وقال ستيف لوتس، في تصريح لـ "كوردستان24" اليوم الأحد، إن الوفد لا يكتفي بالاستماع إلى الفرص الاقتصادية من المسؤولين، بل يسعى أيضاً للتواصل مع رجال الأعمال المحليين، بهدف إيجاد شركاء جدد وزيادة النشاط التجاري والاستثماري في إقليم كوردستان.

وأضاف لوتس: "رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني يركز على تنويع الاقتصاد، ونحن نعتقد أن الشركات الأمريكية ستتمكن من اغتنام هذه الفرص والمساهمة في تحقيق هذا الهدف".