ترامب يؤكد استعداده لفرض عقوبات جديدة على روسيا

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنّه مستعد لفرض عقوبات جديدة على موسكو، وذلك بعد ساعات من هجوم جوي روسي هو الأضخم على أوكرانيا منذ بدء الحرب عام 2022.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان مستعداً لفرض عقوبات جديدة على روسيا، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "نعم، أنا مستعد"، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وليل السبت الأحد، أطلقت روسيا على أوكرانيا 810 مسيّرات تمّ اعتراض 747 منها، و13 صاروخاً اعتُرض أربعة منها، وفقاً لسلاح الجو الأوكراني.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص كما تسبّب بأضرار في مقر الحكومة في كييف.

وصباح الأحد، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أنّ الولايات المتحدة "مستعدّة لممارسة المزيد من الضغوط" على روسيا، داعياً الأوروبيين إلى القيام بالمثل.

وهدد دونالد ترامب خصوصاً البلدان التي تشتري النفط من روسيا، وذلك بهدف تقويض مصدر تمويل المجهود الحربي لموسكو. وفرض الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية مرتفعة على الهند لهذا السبب.

والخميس، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ نظيره الأمريكي "غير راضٍ على الإطلاق" من قيام دول في الاتحاد الأوروبي بشراء النفط الروسي.

واعتبر بيسنت الأحد أنه "إذا فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مزيداً من العقوبات والتعرفات الجمركية الثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، فسينهار الاقتصاد الروسي تماماً. وهذا سيدفع الرئيس (فلاديمير) بوتين إلى طاولة المفاوضات".