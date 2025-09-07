عبد الرحمن صديق يؤكد تحسن البيئة في كوردستان واستمرار مشاريع نظافة الهواء

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- يُحتفل في السابع من أيلول/سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للهواء النقي من أجل سماء زرقاء، وأكد خبير بيئي أن منطقتين في أربيل تتمتعان بأفضل مستويات الهواء النقي.

وقال المستشار في مجلس وزراء إقليم كوردستان لشؤون البيئة، عبد الرحمن صديق، اليوم الأحد، في مقابلة مع كوردستان24، إن إقليم كوردستان متقدم في العديد من المجالات مقارنة ببقية العراق.

وأضاف صديق، أن أحد شعارات التشكيلة الوزارية التاسعة كان: "بيئة كوردستان هي أكبر ثروة"، مشيراً إلى أن مجلس وزراء إقليم كوردستان أصدر 15 توجيهاً خاصاً بالبيئة.

وأوضح أن حكومة إقليم كوردستان أنشأت دوائر للبيئة في جميع المحافظات والإدارات المستقلة، مع تعيين موظفين مختصين، كما أصبح 440 خريجاً بيئياً مراقبين ضمن ملاك القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مشروع "روناكي" الإنارة سيسهم في تحسين نظافة البيئة، مؤكداً أن الوضع البيئي في كوردستان يشهد تحسناً مستمراً، وأن منطقتين في أربيل تتمتعان بأفضل هواء نقي.

كما بين أن مستوى نقاء الهواء في إقليم كوردستان متوسط، وأن نحو 25% من الكهرباء في كوردستان يتم توليدها من مصادر نظيفة.

وأكد صديق حرص رئيس حكومة إقليم كوردستان على حماية البيئة، مشدداً على أهمية إعطاء أولوية للهواء النقي، مع الإشارة إلى أن البيئة لا تعرف حدوداً سياسية أو إدارية.