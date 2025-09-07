تركيا تكشف الاثنين عن خطتها الاقتصادية متوسطة المدى

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي، أن الحكومة ستكشف الاثنين عن خارطة الطريق للسياسات الاقتصادية متوسطة الأجل لثلاث سنوات.

وذكر يلماز في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية، الأحد، أن تركيا ستكشف عن الخارطة عبر مؤتمر صحفي صباح الاثنين.

وأوضح أن الخطة متوسطة الأجل تشمل الفترة من 2026 إلى 2028.

ولفت إلى أن تركيا تحدث مؤشراتها الاقتصادية الكلية عبر خارطة الطريق متوسطة الأجل في ضوء التطورات بالعالم والبلاد.

ومن المرتقب إعلان أرقام الميزانية الرئيسية للفترة 2026-2028 خلال المؤتمر الصحفي، وطرح أجندة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد التركي، وفق يلماز.

وأكد يلماز أن تركيا تعمل على الحفاظ على إطار السياسات الأساسية وتعزيزه وتحديثه مع التركيز على المحافظة على خفض التضخم والنمو المتوازن والرفاهية الاجتماعية الدائمة وتجاوز آثار الزلازل بشكل كامل.

المصدر: الأناضول