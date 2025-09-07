بريطانيا تختبر نظام الإنذار الوطني عبر ملايين الهواتف المحمولة

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت ملايين الهواتف المحمولة في أنحاء بريطانيا صوت إنذار في توقيت متزامن الأحد في إطار اختبار يهدف للاستعداد بشكل أفضل لحالات الطوارئ الوطنية.

تسبب الاختبار الوطني في إيقاف مباراة كريكيت لمنتخبي إنكلترا وجنوب إفريقيا في حين تم تأجيل انطلاق مباراة في دوري الروغبي لتجنب الانقطاع.

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر (14,00 ت غ)، أطلقت الهواتف والأجهزة اللوحية أصواتا واهتزت لمدة 10 ثوان تقريبا، في حين تلقى المستخدمون أيضا رسالة تفيد بأن الأمر مجرد اختبار.

وكان هذا الاختبار الثاني فقط لنظام التنبيه الوطني للطوارئ، بعد اختبار أول عام 2023.

وقد شرعت الحكومة في الأسابيع الأخيرة في حملة دعاية لتقليل الاضطرابات المحتملة، شملت إعلانات في محطات السكك الحديد ولافتات على الطرق السريعة.

وقد تم استخدام النظام لإصدار تحذيرات حقيقية في مناطق محلية خمس مرات خلال العامين الماضيين.

تلقت الأجهزة المتصلة بشبكات الانترنت من الجيلين الرابع والخامس فقط التنبيه الأحد.

يأتي ذلك فيما تسعى السلطات إلى تعزيز قدرة المملكة المتحدة على الصمود في ظل الأحداث المناخية المتطرفة المتكررة والمخاوف بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

المصدر: فرانس برس