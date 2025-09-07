تربية كوردستان تصادق على التقويم والجداول الأسبوعية للعام الدراسي 2025 - 2026

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- حددت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، إلى جانب إقرار الجداول الأسبوعية للحصص الدراسية.

وجاء في بيان للوزارة، أن مجلسها عقد اجتماعه الدوري الشهري، وبحث خلاله عدة ملفات تربوية، من بينها الامتحانات الخارجية، وإصلاح مرحلة الإعدادية، وآليات التقييم الخارجي.

وأشار البيان إلى أن المجلس صادق على التقويم الدراسي الجديد، حيث تقرر أن يكون يوم الأحد 21 أيلول 2025 موعداً لبدء الدوام في المدارس الحكومية والأهلية التي تعتمد نظام وزارة التربية.

ولفت إلى أن المديرية العامة للامتحانات والتقويم الدراسي ستقوم لاحقاً بتعميم تفاصيل التقويم على المديريات العامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة.

وأضاف أن المجلس أقر أيضاً الجداول الأسبوعية للحصص الخاصة بالسنة الدراسية المقبلة، على أن تقوم المديرية العامة للمناهج والمطبوعات بتوزيعها لاحقاً على المراكز التعليمية.