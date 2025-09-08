الجيش الكولومبي يعلن احتجاز 72 جنديا كرهائن في منطقة تسيطر عليها مجموعة مسلحة

منذ 16 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الكولومبي أن 72 جنديا على الأقل أخذوا كرهائن الأحد في مقاطعة كاوكا، وهي منطقة في جنوب غرب البلاد تسيطر عليها مجموعة مسلحة وتنتشر فيها تجارة المخدرات.

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إن عملية احتجاز الجنود كرهائن وقعت "بعد الظهر"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويُعد اختطاف عناصر الشرطة والجيش أمرا شائعا في المناطق الكولومبية الخارجة عن سيطرة الدولة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، وقعت عملية احتجاز الرهائن الأحد أثناء عملية عسكرية في وادي ميكاي، وهي منطقة يتم فيها إنتاج الكوكايين وتنشط فيها عصابات إجرامية وهيئة الأركان العامة المركزية (EMC)، وهي فرع منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) بقيادة إيفان مورديسكو.

وفي العام 2024، شن الرئيس اليساري غوستافو بيترو حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على المنطقة لكنه واجه مقاومة شديدة من السكان المحليين.

وفي المنطقة نفسها، أسر 57 جنديا في حزيران/يونيو، ثم أطلق سراحهم بعد أيام بعد عملية عسكرية.

AFP