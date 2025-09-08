تلوث بيئي وصحي يهدد سكان عربت والمناطق المجاورة بسبب المصانع

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان24)- يواجه سكان ناحية عربت والمناطق المحيطة بها في محافظة السليمانية مشكلة بيئية وصحية خطيرة، نتيجة للروائح الكريهة والدخان المنبعث من المصانع القريبة، مما أدى إلى تزايد الشكاوى من مشاكل صحية بين المواطنين.

أفاد مراسل كوردستان24، في المنطقة أن هذه المشكلة مستمرة منذ عدة سنوات، ولا تقتصر على ناحية عربت وحدها، بل تمتد لتشمل مناطق واسعة تصل إلى قضاء شهرزور وناحية زراين. وتزداد حدة الروائح الكريهة خلال ساعات الليل، مما يسبب إزعاجًا كبيرًا للسكان ويثير مخاوفهم بشأن صحتهم وسلامة البيئة.

في مقابلة مع مدير ناحية عربت، دابان محمد، أقر بوجود المشكلة وأوضح أن إدارته اتخذت إجراءات قانونية لمعالجتها. وأشار محمد إلى أن العديد من هذه المصانع، بما في ذلك معامل البتروكيماويات والمصافي، لا تقع ضمن الحدود الإدارية لناحية عربت فقط، بل تتوزع بين منطقة طانجرو المتاخمة للسليمانية وعربت، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية في عربت التي أنشأتها مديرية استثمار السليمانية.

أكد مدير ناحية عربت أن إدارته قامت برفع دعاوى قضائية لدى الادعاء العام ضد المصانع التي لا تلتزم بالتعليمات البيئية. وقد تم تحويل هذه القضايا إلى محكمة التحقيق في شهرزور لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وشدد محمد على أن هذه المصانع تسببت في مشاكل بيئية على مدى أكثر من عام، مؤكدًا على ضرورة إلزامها بتطبيق المعايير البيئية لحماية صحة المواطنين والبيئة في المنطقة.