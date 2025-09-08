حكومة إقليم كوردستان تعيد أكثر من 33 ألف طالباً متسرباً إلى الدراسة

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان24)- تمكنت حكومة إقليم كوردستان، من إعادة 33,271 طالباً إلى مقاعد الدراسة، وخفض معدل الأميّة من 24% إلى 16% خلال فترة التشكيلة الحكومية التاسعة،

ونشرت دائرة الإعلام والمعلومات إحصائية تفيد أن "جهود التشكيلة التاسعة لتطوير التعليم والتصدي للتسرّب الدراسي أحرزت نتائج مؤثرة، وأسهمت في خفض نسبة الأميّة بشكل ملحوظ".

وبحسب الإحصائية، تمكّنت من إعادة 33,271 طالباً إلى المقاعد الدراسية، وفي عام 2024 وحده، تم دمج ضمن 6,888 طالباً إلى عملية التعليم.

هذه الجهود التي بذلتها حكومة إقليم كوردستان أدت إلى انخفاض نسبة الأميّة من 24% إلى 16%"، مبينةً أن الهدف المنشود هو تقريب النسبة إلى 0%. ، وفقاً للإحصائية.

وتسعى حكومة الإقليم إلى بناء مجتمع واعٍ ومتطوّر، ومن هذا المنطلق، تواصل تنفيذ خطة مستمرة لمواجهة الأميّة والتسرب الدراسي.

وحددت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، أمس الأحد، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، إلى جانب إقرار الجداول الأسبوعية للحصص الدراسية.

وجاء في بيان للوزارة، أن مجلسها عقد اجتماعه الدوري الشهري، وبحث خلاله عدة ملفات تربوية، من بينها الامتحانات الخارجية، وإصلاح مرحلة الإعدادية، وآليات التقييم الخارجي.

وأشار البيان إلى أن المجلس صادق على التقويم الدراسي الجديد، حيث تقرر أن يكون يوم الأحد 21 أيلول 2025 موعداً لبدء الدوام في المدارس الحكومية والأهلية التي تعتمد نظام وزارة التربية.

ولفت إلى أن المديرية العامة للامتحانات والتقويم الدراسي ستقوم لاحقاً بتعميم تفاصيل التقويم على المديريات العامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة.

وأضاف أن المجلس أقر أيضاً الجداول الأسبوعية للحصص الخاصة بالسنة الدراسية المقبلة، على أن تقوم المديرية العامة للمناهج والمطبوعات بتوزيعها لاحقاً على المراكز التعليمية.