بيكرد طالباني: نحرص على رفع مستوى الجودة للحفاظ على سمعة المنتج المحلي لإقليم كوردستان

منذ 12 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، بيكَرد طالباني أن مستحقات مزارعي الحنطة لهذا العام قد تأخرت، لكن هناك تنسيق مع وزارة التجارة والحكومة الاتحادية في العراق من أجل إرسال مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت وزير الزراعة والموارد المائية في مؤتمر صحفي أن سياسة حكومة الإقليم تقوم على تسويق وتصدير المنتجات الزراعية لمزارعي كوردستان إلى خارج البلاد، وفي هذا الإطار ستُقدَّم جميع التسهيلات للراغبين في تصدير منتجاتهم، مضيفةً: نسعى إلى رفع مستوى الجودة من أجل الحفاظ على سمعة الإقليم.

وجدّدت طالباني تأكيدها على استمرار دعم المزارعين، والعمل على معالجة مشكلة تأخر صرف مستحقات الحنطة، مشددةً على ضرورة أن تجري وزارة تجارة الإقليم مفاوضات مع وزارة التجارة الاتحادية في بغداد بهذا الشأن.