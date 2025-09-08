إطلاق مشروع منطقة صناعية متكاملة في زاخو

منذ 12 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات المحلية في أدارة زاخو المستقلة، عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء منطقة صناعية جديدة، وهي الأولى من نوعها في إقليم كوردستان التي يتم تصميمها وتنفيذها وفق مخطط رئيسي متكامل (ماستر بلان). يقع المشروع في منطقة هيتيان، على بعد حوالي 10 كيلومترات من معبر إبراهيم الخليل الدولي، ويُتوقع أن يلعب دورًا حيويًا في تنمية القطاع الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة.

أوضح مراسل كوردستان24، في زاخو ميهفان مجيد، أن المشروع، الذي دخل مرحلة التنفيذ الفعلي، يتضمن تطوير البنية التحتية الأساسية من طرق وشبكات مياه وكهرباء. ويشرف على المشروع المهندس سيزار شاكر، الذي أكد في مقابلة له مع مراسلنا، أن المنطقة الصناعية ستقام على مساحة تزيد عن 600 دونم.

وأضاف، ان المنطقة الصناعية صممت لتضم مجموعة متنوعة من المنشآت الصناعية والخدمية، تشمل، مئات المخازن والمستودعات بمختلف الأحجام (عادية ومبردة)، ومصانع للأغذية ومعامل للبتروكيماويات، ومعارض للسيارات، ومتاجر وبنوك، ومراكز خدمية متنوعة مثل مسجد، مركز صحي، محطة إطفاء، حدائق، مطاعم ومقاهي.

يتم تنفيذ المشروع من قبل إحدى شركات الاستثمار المحلية في زاخو. وقد تم تخصيص ميزانية أولية تبلغ 6 مليارات دينار عراقي للمشروع، الذي من المتوقع أن يستقطب استثمارات محلية وأجنبية.

وأكد المهندس سيزار شاكر أن المشروع يهدف إلى توفير كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين لتشجيعهم على إنشاء مصانعهم ومشاريعهم داخل المنطقة. وأشار إلى أن المشروع سيعتمد بشكل كامل على العمالة المحلية من مدينة زاخو والمناطق المحيطة بها، مما سيساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للسكان المحليين من عمال ومهندسين وسائقين.

كما يُتوقع أن يخفف هذا المشروع من الضغط على المراكز الحضرية، حيث سيتم نقل المصانع والورش الصناعية من داخل المدن إلى هذه المنطقة الجديدة المنظمة، والتي ستعمل وفق آلية صحية وبيئية سليمة.