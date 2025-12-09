العراق يستورد سلعاً من الصين بأكثر من 14 مليار دولار خلال عشرة اشهر من العام الجاري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت واردات العراق من الصين الى 14,11 مليار دولار خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 12,54.

ومن أهم السلع المستوردة آلات ومعدات ميكانيكية اغلبها اجهزة التبريد بقيمة 3,0 مليار دينار، فيما تم استيراد أجهزة كهربائية اغلبها هواتف نقالة بـ2,23 مليار دولار.

اما قيمة ما استورده العراق من سيارات ودراجات من الصين فقد بلغت 1,01 مليار دولار، كما تم استيراد حديد بـ750 مليون دولار، و 680 مليون دولار قيمة اللدائن والبلاستيك.

ويقول مختصون ان هذا الارتفاع يعكس توسّع الطلب داخل السوق، لكنّه يؤكد أيضاً حجم الاعتماد على السلع الجاهزة، وبالتالي يجب العمل على تقليل فاتورة الاستيراد المتزايدة ليس بتقليل الاستهلاك فحسب ، بل بتقوية التصنيع المحلي.

المصدر.. الاقتصاد نيوز