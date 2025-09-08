الديمقراطي الكوردستاني ينفي تصريحات بشأن وفد التفاوض مع الاتحاد الوطني

منذ 10 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نفى المكتب الإعلامي لمسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة لفاضل ميراني بشأن وفد التفاوض مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأوضح المكتب في بيان، أن ما نُشر حول أستئناف المباحثات بين الحزبين حول التشكيلة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن ميراني لم يدلِ بأي تصريح بهذا الخصوص.

وأضاف البيان أن "الأخبار التي تم تداولها ليست سوى فبركات إعلامية"، داعيًا وسائل الإعلام إلى التحقق من مصادرها. كما أشار إلى أن الأطراف المعنية يمكنها التوجه إلى كل من هوشيار زيباري وقوباد طالباني للحصول على معلومات دقيقة.

وأكد المكتب الإعلامي في ختام بيانه أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرفض نشر أخبار غير دقيقة من شأنها التضليل أو إثارة البلبلة في الشارع الكوردستاني.



وهذا نص التوضيح:

"نشرت بعض وسائل الإعلام خبرًا منسوبًا إلى السيد فاضل ميراني، مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، مفاده أنه صرّح بأن وفدي التفاوض بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني سيبدآن قريبًا حوارًا بشأن التشكيلة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.

نؤكد لجميع الأطراف أن السيد فاضل ميراني لم يدلِ بأي تصريح في هذا الشأن، وأن الأخبار المنشورة عارية عن الصحة ومجرد فبركات إعلامية. وفي هذا الصدد، يمكن للجهات الراغبة في الحصول على معلومات دقيقة الرجوع إلى كل من السيد هوشيار زيباري والسيد قوباد طالباني، فهما الأدرى بتفاصيل الملف".

مكتب إعلام مسؤول هيئة العمل – المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

8 أيلول/سبتمبر 2025