ريباز حملان: هناك تقارب جيد بين أربيل وبغداد

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان ريباز حملان، اليوم الاثنين، 8 أيلول 2025، في مؤتمر صحفي: إن هناك تقاربًا جيدًا بين أربيل وبغداد.

وقال ريباز حملان، لقد أعددنا مسودة سنعرضها في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي غدا.

وأضاف: إذا جرى التصويت على هذه المسودة، فسيتم إرسال رواتب الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن صرف الرواتب القادمة يتوقف على هذا الاتفاق.

وأشار إلى أن تلك الرسوم التي تعود لقوانين إقليم كوردستان ستبقى من حصة الإقليم، بينما الرسوم التي تُعدّ وفق القوانين العراقية وتُحسب ضمن الإيرادات الاتحادية فستُقسم بنسبة 50% للإقليم و50% لبغداد.

وقال: وبشأن الجمارك والإيرادات الضريبية، فقد توصلنا إلى اتفاق بالآلية نفسها.

كما أوضح ريباز حملان أنه جرى التوصل إلى اتفاق بخصوص تصدير النفط، وذلك من خلال عقد اتفاق ثلاثي بين الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية.

مبينًا أن الإقليم قد قدّم مقترحاته وأرسلها إلى بغداد. مضيفا: إذا وافقت بغداد اليوم على هذا الاتفاق، فسيُرسل إلى الشركات النفطية.