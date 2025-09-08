الإفراج عن أمير الموسوي وعودته إلى العراق

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الدبلوماسي الإيراني السابق أمير الموسوي، اليوم الاثنين (8 أيلول 2025)، عودته إلى العراق بعد الجدل حول أنباء تحدثت عن اختفائه أو احتجازه في القاهرة.

وتعليقاً على اختفاء الموسوي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: سمعنا هذا الخبر صباح اليوم. لكنه ليس دبلوماسيًا؛ فقد كان في فترة سابقة مستشارًا ثقافيًا لإيران"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف بقائي: ما وصلنا من معلومات هو أنه دخل مصر بجواز سفر عراقي. ومع ذلك، وبما أن من واجبنا حماية ومتابعة حقوق المواطنين الإيرانيين، فسنقوم بالتأكيد بمتابعة الأمر عبر مكتب حماية المصالح الإيرانية في القاهرة.

وأجرى وزيرا خارجية مصر وإيران اتصالا هاتفيًا، الاثنين، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، فيما لم تشر إرنا إلى مناقشة أمر موسوي.

في وقت لم يصدر تصريح رسمي مصري إلى الآن بشأن ذلك، وفق ما نقلته CNN.

وكان حساب يحمل اسم أمير الموسوي عبر منصة إكس قد أبلغ مساء الأحد بـ"فقدان الإعلامي السيد أمير الموسوي في مطار مصر بعد وصوله بدعوة رسمية!"

في وقت لاحق الأحد، أعلن حساب الموسوي عودته إلى العراق، بعد جهود إيرانية وعراقية ومصرية، وذلك دون أن يوضح ملابسات ما حدث معه.

عاجل | فقدان الإعلامي السيد أمير الموسوي في مطار مصر

بعد وصوله بدعوة رسمية !

غياب يثير علامات استفهام كبرى حول سلامته ، ومطالبات عاجلة بكشف الحقيقة فوراً.

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السيد رئيس مجلس القضاء المحترم pic.twitter.com/P7fqIOezp5 — أمير الموسوي (@AmirMousawi7) September 7, 2025

وأثار إعلان اختفاء المواطن الإيراني أمير الموسوي في ظروف غامضة بعد وصوله إلى مطار القاهرة بمصر ضجة عبر سوشال ميديا.

وكشفت بعض التقارير غير المؤكدة أن "أمير الموسوي دخل البلاد بشكل طبيعي قبل أن ينقطع الاتصال به فجأة"، مما أثار مخاوف بشأن مصيره، ودفع نشطاء حقوق الإنسان إلى توجيه نداءات عاجلة إلى المسؤولين المصريين للتحرك العاجل للتحقيق في ملابسات اختفاءه.

وكانت مصادر مقربة من الموسوي كشفت أن “الدبلوماسي الإيراني السابق كان قد وصل إلى مصر عبر مطار القاهرة بدعوة رسمية من إحدى المؤسسات، لكن فور وصوله جرى توقيفه بسبب وجود مذكرة قضائية بحقه داخل مصر لم يكن على علم بها”.

المصادر ذاتها، أضافت أن “القضية أخذت بعداً دبلوماسياً، حيث دخلت طهران على خط الاتصالات مع القاهرة لحسم الأمر”.

وقالت إن الموسوي كان قد حضر إلى بغداد قبل سفره إلى مصر، حيث وصل مع الوفد الإيراني المشارك في منتدى بغداد الدولي للطاقة الذي انطلقت أعماله في فندق الرشيد، وأقام في دار الضيافة التابعة لرئاسة الوزراء بالمنطقة الخضراء، قبل أن يغادر إلى القاهرة من دون المشاركة في فعاليات المنتدى.

ويُعرف الموسوي بمواقفه الإعلامية الصريحة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، ومشاركاته المتكررة كمحلل سياسي في قنوات عربية وإيرانية، ما جعل أنباء احتجازه أو اختفائه تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية.





