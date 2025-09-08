بازيان.. مشروع جديد لتنقية مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في بلدة بازيان بمحافظة السليمانية، أصبح من الممكن استخدام المياه الناتجة عن الصرف الصحي، التي كانت سابقاً تُصب مباشرة في البيئة مسببة التلوث، بعد أن تم تطوير مشروع جديد يهدف إلى تنقيتها لاستخدامها في الزراعة.

ويُعد هذا المشروع، الذي يُنفّذ لأول مرة في إقليم كوردستان، حلاً بيئياً واقتصادياً للمنطقة.

وكانت مياه الصرف الصحي في بازيان تُخلط سابقاً بالتربة والبيئة المحلية دون أي معالجة، لكن المشروع الجديد وضع حداً لهذه المشكلة.

ويعتمد المشروع، الذي بدأ كحالة تجريبية، على "المعالجة الطبيعية"، حيث تُنقّى المياه دون استخدام أي أجهزة كهربائية ضارة، بل فقط عبر الطاقة الشمسية ونظام طبيعي.

ويُنفَّذ المشروع تحت الإشراف العلمي لجامعة السليمانية، وبالتعاون مع "برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)"، وبدعم من وزارة الزراعة والموارد المائية في كوردستان، وبمساندة "الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي".

ورغم الأهمية البيئية الكبيرة للمشروع، يشكل نقص الموظفين أحد التحديات الرئيسية.

وقال نوزاد جلال، رئيس بلدية بازيان، لـ كوردستان 24، "كان من الضروري وجود طاقم مدرّب لإدارة المشروع، لكن حالياً، بسبب نقص الموظفين، لا يُدار المشروع بالشكل المطلوب".

ويأمل مسؤولو الزراعة في بازيان بالاستفادة من المياه المنقاة في الري.

وأوضح زانيار توفيق، مسؤول الزراعة في البلدة، أنه "إذا أظهرت الفحوصات أن المياه صالحة، يمكننا استخدامها لري أكثر من 300 بيت بلاستيكي ضمن حدودنا".

ومن المقرر أن تُعلن نتائج الفحوصات الأسبوع المقبل للتأكد من جودة المياه، ليتم اعتمادها رسميًا في الزراعة وري المساحات الخضراء في البلدة.