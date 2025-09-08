غرفة التجارة الأميركية تترأّس وفداً رفيعاً إلى أربيل لتوسيع العلاقات الاقتصادية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- يتواجد في أربيل وفدٌ اقتصادي وتجاري أميركي رفيع المستوى، يضم ممثلين عن 30 شركة كبرى برئاسة غرفة التجارة الأميركية، بهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة وتعزيز العلاقات التجارية مع إقليم كوردستان.

تأتي هذه الزيارة في وقتٍ تتزايد فيه أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، بهدف نقل التعاون التجاري إلى مرحلة أكثر تقدماً.

وأكّد ناتانييل وايس، مستثمر أميركي يمتلك منذ 20 عاماً شركة أمنية في أربيل وعضو في الوفد، أن هذا الملتقى مهم بالنسبة إليهم "لأننا نبحث عن فرص استثمارية وشراكات".

وقال وايس في تصريحٍ لـ كوردستان24: نحن ملتزمون بدعم الراغبين في بدء أعمالهم هنا.

وتُعد زيارة هذا الوفد الجديد خطوة مهمة نحو توسيع حجم الاستثمارات الأميركية في مجالات متعددة مثل الأمن، الزراعة والتكنولوجيا.

من جانبه، أشار طارق إيلازاب، رئيس وحدة التجارة الأميركية، إلى أن بيئة إقليم كوردستان جاذبة للاستثمار.

وقال في تصريحٍ لـ كوردستان24: هذه منطقة آمنة ومستقرة، وهي فعلاً أفضل مكان في المنطقة للاستثمار وتوسيع الأعمال، نرغب في العمل في قطاع الزراعة، لأن المناخ مناسب وموارد المياه والأمطار متوفرة مقارنة ببقية مناطق العراق.

وبحسب إحصاءات وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، هناك نحو 178 شركة أميركية مسجلة وتعمل في الإقليم.