فلاحو قرية "تەپەسەوز" يرفضون الاستيلاء على أراضيهم ويحذرون من التعريب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- يواجه فلاحون كورد في قرية "تەپەسەوز" آخر القرى الكوردية على حدود قضاء خورماتو، ضغوطاً قضائية تهدف إلى مصادرة أراضيهم الزراعية.

ويطالب وافدون عرب عبر دعاوى رسمية بالاستحواذ على نحو 1800 دونم من أراضي القرية، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي من تكرار سياسات التعريب في المنطقة.

فرهاد حميد، أحد فلاحي القرية والذي طالته تلك الدعاوى، أكّد أنهم يتعرضون لموجة من الأوامر القضائية لإجبارهم على ترك أراضيهم.

وقال لـ كوردستان24: صدرت عدة أوامر مختلفة ضدنا، لكن هذا ليس حلاً، على المسؤولين التدخل ووقف هذه التجاوزات استناداً إلى القوانين والقرارات البرلمانية.

أهالي القرية أكدوا تمسكهم بأرضهم التي ورثوها عن الآباء والأجداد، وعن ذلك يقول الفلاح شمال كاكه‌خان: لن نتخلى عن أرضنا وحقولنا، حتى لو كلفنا الأمر حياتنا أو أدى إلى اعتقالنا.

ويشير الفلاحون الكورد إلى أنهم يملكون وثائق رسمية وعقوداً زراعية، فضلاً عن أنهم سبق أن تصدوا لهجمات تنظيم داعش دفاعاً عن قريتهم، مطالبين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان بإيجاد حل جذري يمنع تكرار هذه الممارسات.

وتعد قضية قرية "تەپەسەوز" امتداداً لمعاناة يعيشها الفلاحون الكورد في مناطق كوردستانية خارج إدارة الإقليم، مثل كركوك وخانقين ومخمور، حيث تعرض كثير منهم في السنوات الماضية لمحاولات استيلاء على أراضيهم عبر أساليب قانونية أو إدارية، فضلاً عن ضغوط أمنية حالت دون استغلالهم لأراضيهم.

ويخشى سكان هذه المناطق من عودة سياسات التعريب التي مورست في عهد النظام السابق، وما رافقها من تغيير ديمغرافي وإقصاء للسكان الأصليين.