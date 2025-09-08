إطلاق نار على مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني في قرة هنجير دون خسائر بشرية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تعرض مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني، في ناحية قرة هنجير بمحافظة كركوك، اليوم الاثنين، لإطلاق نار، دون أن يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية أو إصابات، واقتصرت الأضرار على الممتلكات المادية.

وقال مصدر من شرطة ناحية قرة هنجير لـ "كوردستان24" إن المقر تعرض لإطلاق نيران، موضحاً أن مسلحاً أطلق النار من داخل سيارة قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث لم يسفر سوى عن أضرار مادية في المقر، دون وقوع أي إصابات بشرية.