زاخو تشهد إنشاء أول منطقة صناعية حديثة على مستوى كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تشهد إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان تنفيذ مشروع استراتيجي لإنشاء أول منطقة صناعية حديثة على مستوى الإقليم، وفق مخطط رئيسي متطور، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.

المشروع يُقام في قرية هيتيان التابعة لناحية رزگاري، على بُعد عشر دقائق فقط من معبر إبراهيم خليل الدولي، ويُتوقع أن يشكل مركزاً مهماً للتجارة والصناعة.

وتشمل المرحلة الأولى من الأعمال إنشاء البنية التحتية الأساسية من طرق وشبكات مياه وكهرباء.

المهندس المشرف على المشروع، سيزار شاكر، أوضح في تصريحٍ لـ كوردستان24 أن مساحة المشروع تتجاوز 800 دونم، وسيتضمن مجمعات سكنية ومخازن تبريد، معامل غذائية، صناعات بتروكيميائية، صناعة سيارات، إضافة إلى معارض، بنوك ومراكز خدمية.

وأشار شاكر إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل واسعة، مؤكداً أن جميع العمال والموظفين المشاركين حالياً هم من أهالي زاخو والمناطق القريبة.

وبحسب القائمين عليه، فإن المشروع لا يهدف فقط إلى تقليل الضغط عن مركز مدينة زاخو عبر نقل المعامل إلى خارجها، بل يسعى أيضاً إلى تنشيط اقتصاد المنطقة وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو ستة مليار دينار، بتمويل من مستثمر محلي من زاخو.