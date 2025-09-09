وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية يزعزع "الاستقرار الإقليمي"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء من أن الاعتراف بدولة فلسطينية، والذي تعتزم دول عدة القيام به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، من شأنه أن يزعزع "الاستقرار الإقليمي".

وقال ساعر خلال زيارة الى كرواتيا "المبادرة الحالية للاعتراف بدولة فلسطينية مزعومة تُعدّ مكافأة لحركة حماس على مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنّته حماس عام 2023، وشكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة.

أضاف "هذا المبادرة لن تجعلنا أقرب الى السلام أو الأمن، بل على العكس، ستؤدي الى زعزعة الاستقرار الاقليمي".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تموز/يوليو أن باريس ستعترف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة في نيويورك في أواخر أيلول/سبتمبر. كما أعربت دول غربية مثل كندا وأستراليا وبلجيكا، عن عزمها على أن تحذو حذو باريس.

أما لندن، فأكدت في آب/أغسطس أنها ستقوم بخطوة مماثلة في حال عدم التوصل إلى هدنة في غزة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وردّت إسرائيل بإعلان الحرب، وأوقعت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة 64605 قتيلا على الأقل، معظمهم مدنيون، بحسب أرقام لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

والاثنين، أعلنت إسبانيا التي كانت قد اعترفت بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024 عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى وقف "الإبادة الجماعية في غزة"، بحسب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، من بينها فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وكرّر ساعر الثلاثاء انتقاد الخطوة الإسبانية، معتبرا أن "السلام يتحقق في إطار ثنائي لا من خلال قرارات تُتخذ في باريس أو مدريد".

AFP