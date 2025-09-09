عضو الوفد التجاري الهولندي: هناك الكثير من التسهيلات لشركات الاستثمار في كوردستان

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو الوفد التجاري الهولندي إلى إقليم كوردستان، بيتر دي غراف، "لدينا تاريخ طويل من التجارة مع إقليم كوردستان، وهدفنا هنا هو إيجاد فرص الأعمال المناسبة لزيادة استثماراتنا".

مشيراً خلال لقاءٍ على شاشة كوردستان24، إلى أن إقليم كوردستان يتميز عن باقي مناطق العراق ببيئة أعمال سهلة للمستثمرين وفتح أبوابه للشركات الأجنبية.

مؤكدًا أن هذا ما شدد عليه رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، في أكثر من مناسبة.

وأشار إلى أن العديد من المنتجات الهولندية تُصدّر إلى الإقليم، وأن التجار الهولنديين يأملون في إقامة شراكات في القطاع الزراعي، مستفيدين من خبرة هولندا المتقدمة في هذا المجال، لتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات مع الإقليم.

وأكد أن توافد عدد كبير من المستثمرين إلى أربيل يعكس ثقة رجال الأعمال بالتقدم الاقتصادي الذي يشهده الإقليم ويعزز فرص الشراكات المستقبلية.

واليوم الثلاثاء، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، معرض أربيل الدولي السادس للاستثمار.

وأجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، جولة داخل أقسام المعرض، وتحدث مع المستثمرين المشاركين، واطلع على مجسمات المشاريع قيد الإنشاء في إقليم كوردستان، والمشاريع المقرر إنشاءها مستقبلاً.

ومن المقرر أن يستمر المعرض أربعة أيام متواصلة، يفتح خلالها أبوابه أمام الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري، ويشارك في المعرض 250 شركة من 16 دولة، ما يجعله واحدًا من أبرز الفعاليات الاقتصادية في إقليم كوردستان.