"عملية مشتركة".. التحالف الدولي و"قسد" يلقون القبض على عناصر من داعش وتجار سلاح في حلب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نفذت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبدعمٍ من قوات "التحالف الدولي" عمليةً أمنية موسعة ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وتجار السلاح في قريتي “وضحة” و”الحائط” بريف مسكنة الغربي في محافظة حلب. وذلك بموقع قريب من مطار جراح العسكري.

ووفق المرصد السوري، تم اعتقال عدد من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتجار الأسلحة في المنطقة. كما تزامنت العملية بتحليق الطيران الحربي التابع “للتحالف الدولي” في أجواء المنطقة.

وسبق أن نفذت قوات “التحالف الدولي” عملية إنزال جوي في قرية جديدة كحيط بريف الرقة الشرقي برفقة وحدات خاصة من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” وبمشاركة جهاز الأمن العام التابع لها.

وبحسب المصادر، استهدفت العملية مطلوبين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث اندلعت اشتباكات بين القوات المداهمة والمطلوبين أثناء تنفيذ الإنزال، تخللها إطلاق نار واشتباكات.

كذلك أسفرت الاشتباكات عن مقتل شخص ووالدته، وسط معلومات عن مقتل شقيقه أيضًا، حيث تشير المعلومات إلى أن الشقيقين كانا يعملان ضمن خلايا التنظيم، فيما لم ترد معلومات مؤكدة عن وجود إصابات في صفوف القوات المشاركة.