تربية كوردستان تعلن صدور نتائج امتحانات الصف الـ 12 الإعدادي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن صدور نتائج امتحانات الفصل الثاني لطلاب الصف الـ 12 الإعدادي.

وأصدرت الوزارة بياناً على موقعها الرسمي، دعت جميع طلاب الصف الثاني عشر للاطلاع على نتائج امتحاناتهم للفصل الثاني للعام الدراسي 2024- 2025 عبر التطبيق (e-halsangandn) على نظامي التشغيل Android و IOS.

ونوّهت وزارة التربية الطلاب إلى ضرورة العمل على التطبيق وفق آخر نسخة محدّثة.

وأوضحت أن الاعتراض على النتائج يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 10/9/2025 ولغاية يوم الاثنين المقبل 15/9/2025.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه يمكن للطلبة الاطلاع على نموذج الأجوبة لجميع المواد بعد صدور النتائج مباشرةً بعد الساعة 11 مساءً من خلال هذا الرابط https://soma.azmwnakan.com

