بجهودٍ دبلوماسية وحكومية.. إعادة 25 شاباً إلى كوردستان كانوا محتجزين في ليبيا

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، وصول 25 شاباً كوردياً إلى الإقليم عبر مطار أربيل الدولي، بعد الإفراج عنهم في ليبيا حيث كانوا محتجزين لأكثر من خمسين يوماً.

وكان في استقبالهم المديرة العامة لمركز التنسيق المشترك للأزمات سروة رسول، والمستشار في دائرة العلاقات الخارجية سليم باشا، إضافة إلى مدير الإعلام والعلاقات في الدائرة عبدالخالق محمد، حيث جرى توفير الدعم الطبي والإجراءات اللازمة لهم فور وصولهم.

وأعربت سروة رسول عن سعادتها بعودة الشبان سالمين إلى أرض الوطن، مشيرة إلى حجم المعاناة التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في السجون الليبية، وفق ما نقله الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارحية.

وقدمت الشكر لمسؤولي دائرة العلاقات الخارجية وممثلية العراق في ليبيا على جهودهم التي أثمرت عن العثور على الشبان وتأمين الإفراج عنهم وتزويدهم بجوازات سفر.

كما ثمّنت دعم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في متابعة ملف إعادتهم.