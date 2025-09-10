مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش عدة مواضيع في اجتماع اليوم

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الاربعاء جلسته الاعتيادية لمناقشة عدة مواضيع منها استئناف تصدير النفط والايرادات غير النفطية للاقليم.

وبحسب بيان دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، بحث المجلس ملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، إضافة إلى متابعة مقررات اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي عُقد يوم الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025.

كما ناقش الاجتماع في محور آخر، توصيات الاجتماع المشترك لوزارة البيشمركة والجهات ذات العلاقة الذي عُقد يوم 2 أيلول/سبتمبر 2025، بشأن مقترحات تنفيذ قانون التقاعد والسكن الخاص بالبيشمركة رقم (38) لسنة 2007.

كذلك تطرق الاجتماع لتعليمات وزارة المالية والاقتصاد المتعلقة بتسهيل منح القروض المخصصة لقطاعات (الإسكان، الزراعة، الصناعة، والسياحة).

ووضمن إطار عملية توحيد الإجراءات المالية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، جرى عرض عدد من المقترحات والتعليمات الخاصة بوزارة المالية حول توحيد أنظمة وضوابط الضرائب ونِسَبها بين الدوائر الضريبية في الحكومتين.