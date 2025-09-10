فون دير لايين عن غزة: مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إنها ستعمل على فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين "المتطرفين" وتقييد العلاقات التجارية بسبب الأوضاع في غزة، معتبرة أن مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب.

وصرحت فون دير لايين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "ما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم. أشخاص يقتلون وهم يتسوّلون الحصول على طعام. أمهات يحملن أطفالا أموات. هذه الصور كارثية". وأضافت "من أجل الأطفال، من أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا".

واقترحت المفوضية من قبل الحد من استفادة إسرائيل من برنامجها الأساسي لتمويل الأبحاث لكنها لم تفلح في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ تلك الخطوة.

وقالت فون دير لاين إن المفوضية ستفعّل حاليا ما بوسعها بمفردها.

وأضافت أن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة.

إلى ذلك اعتبرت فون دير لايين أن مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب.

