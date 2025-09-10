برئاسة مسرور بارزاني.. مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش عدة مواضيع

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025، أن مجلس وزراء إقليم كوردستان سيعقد اجتماعاً اعتيادياً، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وبحسب البيان، سيبحث المجلس ملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، إضافة إلى متابعة مقررات اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي عُقد يوم الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025.

كما سيناقش الاجتماع في محور آخر، توصيات الاجتماع المشترك لوزارة البيشمركة والجهات ذات العلاقة الذي عُقد يوم 2 أيلول/سبتمبر 2025، بشأن مقترحات تنفيذ قانون التقاعد والسكن الخاص بالبيشمركة رقم (38) لسنة 2007.

كذلك من المقرر أن يتطرق الاجتماع لتعليمات وزارة المالية والاقتصاد المتعلقة بتسهيل منح القروض المخصصة لقطاعات (الإسكان، الزراعة، الصناعة، والسياحة).

وفي ختام الاجتماع، وضمن إطار عملية توحيد الإجراءات المالية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، سيجرى عرض عدد من المقترحات والتعليمات الخاصة بوزارة المالية حول توحيد أنظمة وضوابط الضرائب ونِسَبها بين الدوائر الضريبية في الحكومتين.