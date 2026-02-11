انطلاق اجتماع "الحسم" في بيرمام: الديمقراطي والاتحاد الوطني يبحثان رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بدأ اليوم الأربعاء، اجتماع رفيع المستوى بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في مصيف "بيرمام"، لبحث الملفات العالقة وحسم المواقف السياسية.

وأفاد مراسل (كوردستان24)، هوشمند صادق، بأن الاجتماع يركز على محورين استراتيجيين:

منصب رئيس جمهورية العراق.

خطوات تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.

تشير المعلومات إلى أنه رغم وجود رغبة متبادلة من الطرفين في التوصل إلى اتفاق، إلا أنهما لم يتوصلا حتى اللحظة إلى توافق بشأن "مرشح مشترك" لمنصب رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، يشدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ضرورة فصل ملف استحقاقات بغداد عن ملف أربيل، معتبراً إياهما "حزمتين منفصلتين" لا ينبغي الخلط بينهما. وفي حال عدم التوصل لاتفاق على مرشح واحد، يبرز سيناريو "المرشح الثالث" كخيار محتمل، على غرار ما حدث في تجارب سابقة.

أما بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، فقد أكد الحزب الديمقراطي أن مفاوضاته مع الاتحاد الوطني تستند بالدرجة الأولى إلى "الاستحقاق الانتخابي" وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات الأخيرة.

تتجه أنظار الأوساط السياسية في الإقليم والعراق ككل نحو مخرجات هذا الاجتماع، الذي يُتوقع أن يرسم "خارطة طريق" جديدة لمستقبل العلاقات بين أربيل وبغداد، ويحدد ملامح المرحلة المقبلة في كوردستان.

تغطية: هوشمند صادق – كوردستان 24