آيفون 17.. آبل تكشف عن أنحف هاتف في تاريخها

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أزاحت شركة آبل الستار عن أول إعادة تصميم رئيسية لهواتفها منذ سنوات، بإطلاقها تشكيلة آيفون 17 الجديدة، التي تضمنت مفاجأة كبرى تمثلت في هاتف "آيفون إير" الأنحف على الإطلاق، بسماكة لا تتجاوز 5.6 ملم.

الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، وصف الجهاز بأنه "أكبر قفزة في تاريخ آيفون".



أبرز التفاصيل:

يبدأ سعر iPhone Air بسعة 256 غيغابايت من 999 دولارًا.

يبدأ سعر iPhone 17 Pro بنفس السعة من 1099 دولارًا.

التشكيلة تضم: iPhone 17، iPhone 17 Pro، iPhone 17 Pro Max (2 تيرابايت)، وiPhone Air.

جميع الطرز أصبحت أكثر متانة مع شاشات "الدرع الخزفي" الجديدة.

iPhone 17 Pro أعيد تصميمه كليًا ببطارية أكبر وقدرة أفضل على تبديد الحرارة.

iPhone Air مصنوع من تيتانيوم المركبات الفضائية، ويحتوي على كاميرا خلفية وأمامية فقط، لكنه يحتفظ ببطارية تدوم ليوم كامل.



أحجام الشاشات:

iPhone 17 / Pro: 6.3 بوصة

iPhone Air: 6.5 بوصة

iPhone 17 Pro Max: 6.9 بوصة



الألوان الجديدة:

اللافندر (iPhone 17)، الأزرق السماوي (iPhone Air)، البرتقالي (iPhone 17 Pro).

محللون أشاروا إلى أن التصميم الجديد، وخاصة طراز iPhone Air ونسخة Pro باللون البرتقالي، سيعيدان اهتمام المستخدمين حول العالم بمنتجات آبل.